Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У березні в соцмережах завірусився знімок, на якому нібито бабуся очільниці Єврокомісії Урсули фон Ляйєн тисне руку гітлеру. Одним із розповсюджувачів цього фото став колишній очільник «роскосмосу» рогозін.

Проєкт Ellinikahoaxes виявив цей знімок на сайті фотоархіву Східної Пруссії, де стверджується, що автор зобразив поряд з фюрером дівчину на ім’я Хільдегард Зандоп.

Урсула фон дер Ляйєн (у дівоцтві Альбрехт) народилася 1958 року. Її батько – Ернст Альбрехт, мати – Хайді Адель Стромайєр. Бабусю по батьківській лінії звали Адельхайд Берг, по материнській – Гертруда Ольрогге.

Виходячи з відкритих даних, серед пращурів фон дер Ляйєн взагалі немає жінок із прізвищем Зандоп, а бабуся голови Єврокомісії у 1937 році (коли було зроблено фото) була старша за дівчину на світлині.

Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель взагалі намагалися «зробити» донькою Гітлера. Однак вона народилася у 1954 році – через 9 років після того, як фюрер вкоротив собі віку.

Джерело: https://t.me/spravdi/37805

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