Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 120

Путін намагається поставити на місце Прігожина. 

Путін намагається поставити на місце Прігожина. 

Генерал поразки Олександр Лапін призначений начальником главного штабу сухопутних військ мордору. Це смачний плювок в обличчя Прігожина і Кадирова, які занадто багато перетягнули на себе ковдри, але не принесли обіцяного результату. 

▶️ Путін прагне збалансувати силові клани, адже під «Вагнер» почала відверто «лягати» частина оточення фюрера.

● Лапін у мордорі прославився лише як символ поразок рашистів на Чернігівщині, Сумщині, та Харківщині, коли він командував угрупуванням військ «Центр». Тоді Путін присвоїв генералу «героя РФ». Це і зрозуміло, адже Лапін добросовісний (у розуміння фюрера) вояка, він готовий вбивати навіть своїх заради досягнення потрібних результатів верховному бункер-командувачу. 

● Прігожин і Кадиров скористалися втечею росіян на Харківщині й «повісили» на Лапіна і Лиман, й Ізюм, зробивши Суровікіна керівником всієї війни. 

● Тепер фюрер повертає Лапіна в обойму на високу посаду, і той матиме важелі впливу на «Вагнер». Наприклад, може притримати артилерію у вирішальний момент, або не дати бронетехніку на підтримку найманцям. У розпал бою важко буде розібратися, хто в чому винен. 

▶️ Кремль пригальмував Кадирова ще десь на початку грудня . Тепер, схоже, настала черга і кухаря Путіна.  Це означає, що безліміт ресурсів на Бахмут незабаром може бути закритий. 

Спостерігаємо.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/595

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 січня 1913 року на Львівщині народився Василь Кук - останній головнокомандувач УПА
Сегодня 10:00    73
Китай всё знал, но пришла пора "притвориться шлангом" и залечь, готовя перо для РФ
Сегодня 09:23    142
Канада купит комплекс ПВО NASAMS в США, чтобы передать Украине — министр обороны Канады Анита Ананд
Сегодня 09:12    96
Російський футболіст ховається від мобілізації в аеропорту Південної Кореї
Сегодня 09:02    119
Харківщина. 10 січня
Сегодня 08:59    92
Чи хочуть українці повертатися з Польщі після війни: оцінка посла Зварича
Сегодня 08:50    151
Мін’юст закликав ВАКС конфіскувати заводи російського олігарха Дерипаски
Сегодня 08:38    122
“Агресор хоче захоплювати території, але розуміє, що програє”
Сегодня 08:27    146
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:21    114
ISW, 10 января
Сегодня 08:18    114
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 