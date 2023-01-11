Путін намагається поставити на місце Прігожина. 

Генерал поразки Олександр Лапін призначений начальником главного штабу сухопутних військ мордору. Це смачний плювок в обличчя Прігожина і Кадирова, які занадто багато перетягнули на себе ковдри, але не принесли обіцяного результату.

▶️ Путін прагне збалансувати силові клани, адже під «Вагнер» почала відверто «лягати» частина оточення фюрера.

● Лапін у мордорі прославився лише як символ поразок рашистів на Чернігівщині, Сумщині, та Харківщині, коли він командував угрупуванням військ «Центр». Тоді Путін присвоїв генералу «героя РФ». Це і зрозуміло, адже Лапін добросовісний (у розуміння фюрера) вояка, він готовий вбивати навіть своїх заради досягнення потрібних результатів верховному бункер-командувачу.

● Прігожин і Кадиров скористалися втечею росіян на Харківщині й «повісили» на Лапіна і Лиман, й Ізюм, зробивши Суровікіна керівником всієї війни.

● Тепер фюрер повертає Лапіна в обойму на високу посаду, і той матиме важелі впливу на «Вагнер». Наприклад, може притримати артилерію у вирішальний момент, або не дати бронетехніку на підтримку найманцям. У розпал бою важко буде розібратися, хто в чому винен.

▶️ Кремль пригальмував Кадирова ще десь на початку грудня . Тепер, схоже, настала черга і кухаря Путіна. Це означає, що безліміт ресурсів на Бахмут незабаром може бути закритий.

Спостерігаємо.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/595

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