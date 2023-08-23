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Обшуки у військкоматах

Обшуки у військкоматах

В Україні вчора пройшли понад 200 обшуків у військкоматах ТЦК, МСЕК та ВЛК: правоохоронці виявили корупційні схеми ухилення від призову.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу", – йдеться в повідомленні.

За кожним фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18584

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