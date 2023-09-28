Іранські дрони, які Росія використовує для ударів по українських містах, містять компоненти, зроблені в Європі

Про це йдеться у секретному документі, який Київ надіслав своїм західним партнерам, пише Guardian.

Як повідомляє видання, українська влада просить країни Заходу надати ракети далекого радіусу дії для завдання ударів по центрах виробництва дронів у Росії, Ірані та Сирії.

У таємному документі, який цитує видання, у дронах Shahed виявили близько пів сотні електричних компонентів, вироблених західними фірмами.

З-поміж їх виробників українська влада називає п'ять європейських компаній зі штаб-квартирами в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19196

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