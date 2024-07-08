Резолюція ОБСЄ – це ще одна перемога України на шляху до покарання рф за геноцид

Центр стратегічних комунікацій пояснює

29 червня Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію до 10-річчя російської агресії проти України. Напередодні, 26 червня, ПАРЄ ухвалила схожу за змістом резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру».

▶️ Резолюції Парламентських асамблей ОБСЄ і Ради Європи – важливі документи, які репрезентують позицію європейського політикуму і впливають на ухвалення практичних рішень урядами та міжнародними організаціями.

▶️ Ухвалені Парламентськими асамблеями документи визнають геноцидний характер російської агресії та дії рф зі знищення української культурної спадщини та ідентичності.

▶️ Документ констатує політику русифікації і стирання культурної ідентичності корінних народів рф, а також визначають деколонізацію рф, як необхідну передумову утвердження міцного миру.

▶️ Президентські вибори 2024 року в росії визнано фальсифікованими і такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи рф.

▶️ Резолюція ПА ОБСЄ закликає до деокупації ТОТ України, реалізації української Формули миру, створення Спеціального трибуналу для притягнення рф до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні, а також прискорення використання заморожених російських активів на користь України.

Джерело: https://t.me/spravdi/39790

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