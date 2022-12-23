Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців

Місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд, повідомляє Генеральний штаб України.

«З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів», – йдеться у повідомленні.

Джерело: glavcom.ua

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