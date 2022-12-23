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Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців

Ритимуть окопи. Влада Бєлгородщини оголосила про набір добровольців

Місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд, повідомляє Генеральний штаб України.

«З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів», – йдеться у повідомленні.

Джерело: glavcom.ua

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Темы: війна, росія

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