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росіяни повертають тіла українських військових, які вважалися полоненими

росіяни повертають тіла українських військових, які вважалися полоненими

Окупанти передали Україні 12 тіл військових, які до цього були підтверджені Червоним хрестом як ті, що перебувають в полоні в рф.

Про це повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Таранюк під час брифінгу в Military Media Center.

- При цьому ніяких повідомлень зі сторони росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії, – додав він.

Джерело: https://t.me/spravdi/32769

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