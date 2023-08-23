росіяни повертають тіла українських військових, які вважалися полоненими

Окупанти передали Україні 12 тіл військових, які до цього були підтверджені Червоним хрестом як ті, що перебувають в полоні в рф.

Про це повідомив керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Таранюк під час брифінгу в Military Media Center.

- При цьому ніяких повідомлень зі сторони росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії, – додав він.

Джерело: https://t.me/spravdi/32769

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