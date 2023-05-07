Російські хакери атакували сайт сенату Франції

5 травня російські хакери вивели з ладу сайт французького сенату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Доступ до сайту був порушений з сьогоднішнього ранку", - йдеться в повідомленні верхньої палати парламенту Франції.

Група під назвою NoName в Telegram взяла на себе відповідальність, заявивши, що вчинила так, тому що "Франція працює з Україною над новим пакетом "допомоги", який може включати зброю".

Ця ж група заявила, що в березні на кілька годин вивела з ладу веб-сайт нижньої палати Національних зборів Франції.

Крім того, хакери заявили, що саме вони стояли за перебоями в роботі канадських урядових сайтів минулого місяця під час візиту українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до цієї країни.

Джерело: rbc.ua

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