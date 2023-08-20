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російська пропаганда заходилася дискредитовувати ідею міжнародного трибуналу

російська пропаганда заходилася дискредитовувати ідею міжнародного трибуналу

російська пропаганда заходилася дискредитовувати ідею міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, — експерт національного і міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.

"У ЗМІ шириться інформація, про те, що "антифашистський форум у Мінску закликав створити міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності неонацистських злочинців України".

Всі зусилля пропагандистської машини спрямовані на те, щоб знівелювати саму ідею незалежного трибуналу", — пише Мамедов.

На думку експерта, така активність російської і білоруської влади нагадує про важливість ґрунтовної роботи зі збору якісних доказів міжнародних злочинів та створення максимально легітимної моделі правосуддя.

Джерело: https://t.me/znua_live/108194

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