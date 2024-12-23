російський диктатор владімір путін пригрозив «ударом у відповідь» за атаку українських дронів по Казані, де знаходиться пороховий завод

Заяву із погрозою «багаторазово сильнішої відповіді» він зробив під час того, як онлайн відкрив нову трасу до Кримського мосту.

Лідер кремля заявив, що «противник пошкодує про це», маючи на увазі атаку на Татарстан.

«Хто б і як би не намагався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово більшими руйнуваннями у себе за це та ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас у країні», — цитують його російські агентства.

Нагадаємо, що вранці у суботу, 21 грудня, столицю російського Татарстану Казань атакували дрони. Кілька із них влучили у житлові будинки. Міноборони рф заявило, що дрони атакували місто «у три хвилі з різних напрямків», три з них нібито були збиті, інші — «пригнічені засобами РЕБ».

Окрім того, що дрони влучили у елітний 120-метровий ЖК в Казані, відомо, що принаймні один влучив у «промислове підприємство».

В ЦПД РНБО України наче між іншим нагадали, що в Казані розташований пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу та спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для армії рф, в тому числі до ракет «Калібр» та «Іскандер».

Водночас це не перша українська атака на Татарстан, який знаходиться в глибокому тилу росії. Раніше українські дрони атакували підприємство із виготовлення ударних дронів, а також авіазавод ім. Горбунова, який займається ремонтом бомбардувальників Ту-22М та Ту-160М.

Джерело: https://t.me/znua_live/182418

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