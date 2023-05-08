російський літак таки досяг своєї мети

Літаки місії Frontex, які охороняють зовнішні кордони країн-членів ЄС, призупинили польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35.

(https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-polski-samolot-przechwycony-przez-rosyjski-su-35-loty-patrol,nId,6762817#crp_state=1)

У п'ятницю російський літак здійснив перехоплення польського судна Прикордонної служби L410 TURBOLET, яке виконувало планову патрульну місію під егідою Frontex. Російський Су-35 влетів у визначену Румунією оперативну зону без будь-якого радіоконтакту та здійснив агресивні й небезпечні маневри.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/31471

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