«российская армия завершает работу по блокированию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области» — заявил Апчхи Алаудинов

«Обстановка у нас нормальная, рабочая. <…> На участках наших <…> мы уничтожили противника, продавились вперед», — прокомментировал он ситуацию по состоянию на 15 августа (цитата по ТАСС). При этом он отметил изменение тактики ВСУ.

Накануне, 14 августа, командир спецназа «Ахмат» утверждал, что российская армия остановила ВСУ.Он обещал, что в ближайшее время российская армия перейдет в повсеместное наступление и полностью уничтожит противника. За день до этого, 13 августа, Алаудинов заверял, что российская армия взяла под контроль ситуацию в Курской области. Еще одно заявление о стабилизации обстановки в Курской области он сделал 11 августа. О том, что ситуация со вторжением ВСУ не является критичной, беспокоиться не о чем и российские войска близки к тому, чтобы остановить ВСУ, Алаудинов уверял и 9 августа.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40712

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