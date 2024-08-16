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российский физик предложил путину нанести "нежный и аккуратный" удар по Бескидскому туннелю в Карпатах

российский физик предложил путину нанести нежный и аккуратный удар по Бескидскому туннелю в Карпатах

российский физик предложил путину нанести "нежный и аккуратный" удар по Бескидскому туннелю в Карпатах, чтобы отрезать Украину от помощи Запада.

В письме профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев пишет, что туннель якобы проходит в безлюдной местности.

На возражения журналистки о том, что это неправда, Волынцев невозмутимо отвечает, что "жертвы будут, но меньше, чем в прифронтовых областях (россии — ред.)".

"Близкие родственники супруги профессора Волынцева живут в Германии. Но у него есть расчеты и относительно ядерного удара по "коллективному Западу", — пишет "Новая газета".

Джерело: https://t.me/znua_live/162196

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