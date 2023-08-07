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С морскими дронами ВС рф будет бороться куда труднее

С морскими дронами ВС рф будет бороться куда труднее

Есть такое осторожное предположение, что с морскими дронами ВС рф будет бороться куда труднее, чем с воздушными - из-за сложностей с РЭБ и обнаружением.

Применение РЭБ на море само по себе является куда более сложным (https://flot.com/science/rv3.htm) техническим элементом, чем на земле. Но что касается морских дронов - здесь ещё добавляется проблема с обнаружением (с "Шахедами" та же проблема - они зачастую летят на низкой высоте по руслу реки).

Судя по видео атаки на БДК "Оленегорский горняк", по дрону не наносилось огневое поражение - его так и не обнаружили. И это БДК, у которого на борту есть необходимое вооружение и оборудование.

А что касается танкера SIG - там вообще нет такого оборудования, поэтому дрон перед ударом спокойно развернулся на 360 градусов.

Пытаться глушить морские дроны "куполами" РЭБ - по всему спектру частот, как это делают в полях или в центре Москвы - так себе идея, так как можно создать проблемы с навигацией самим танкерам в районе применения.

GPS-системы типа GARMIN, (https://ru.wikipedia.org/wiki/Garmin) которые стоят на коммерческих судах - куда более продвинутые, чем у московских таксистов, но принцип работы у них тот же, а тормозной путь у крупного гружёного танкера может быть несколько километров. Так что если накосячить с РЭБ где-нибудь перед мостом или узким проливом, можно получить неприятный инцидент.

В общем, если эти дроны Magura V5 поставлены на массовое производство, у рф могут наметиться проблемы с судоходством.

P.S. Повреждённый танкер SIG находился под санкциями с 2019 года, он почти ежемесячно перевозил топливо для российской авиагруппы в Сирии. Законная военная цель.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12781

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