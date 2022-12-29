С начала полномасштабного вторжения рф в Украине повреждено более 700 объектов критической инфраструктуры

На сегодняшний день в Украине разрушены более 35 тысяч объектов в результате атак врага, в том числе более 700 объектов критической инфраструктуры

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

«По Украине разрушены более 35 тысяч объектов в результате российских атак. Из почти 30 тысяч зафиксированных обстрелов с момента вторжения поражены 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах», - сказал Енин.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/8669

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