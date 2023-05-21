Шкандаль с ракетой 9-С-7760, или Х-47М2 ("в миру" - "Кинжал"), которая представляет собой по существу "авиа-вариант" ракеты 9М723 от достаточно поюзаного ОТРК 9К720 «Искандер-М», по моим глубоким убеждением, вполне возможно, имеет шансы стать совсем не последним в ряду "внезапных открытий"...

На вооружении кремлевской орды еще есть такая вундерваффе, как стратегический ракетный комплекс 15П771 (он же "в миру" - "Авангард").

По утверждениям самих россиян, его боевой УПРАВЛЯЕМЫЙ блок способен разгоняться до скорости более 20М, примерно до 27-28 "Махов" (это примерно - до 9.5 км\с)... и это в АТМОСФЕРЕ. Более того, при этом он якобы способен маневрировать и "уклоняться от системы ПРО".

Монтируется эта херня на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28, которая и доставляет это к цели. Вернее, "в район цели"...

Весит этот блок... около 2-х тонн, поэтому, если она на такой скорости, просто врезается в земную поверхность, то энергия, которая в момент этого кинетического удара высвобождается равна (эквивалентна) 18-ти тоннам тротила.

Но если допустить, что в этом блоке еще и содержится ДОПОЛНИТЕЛЬНО какая-то взрывчатка... то, кажется, что во время применения "Авангарда" мало никому не покажется... По сути, россияне по их утверждению, имеют на своем вооружении некий управляемый метеорит ...

Однако, суровая действительность может не обрадовать российское военно-политическое руководство...

Дело вот в чем...

Законы физики, они и в Африке... законы физики...

Любое тело, передвигающееся в плотных слоях атмосферы с указанной скоростью, разогревается до ТЫСЯЧ градусов по Цельсию (по крайней мере, его поверхность).

Россияне утверждают, что они научились создавать композиционные материалы, выдерживающие такие температуры...

А вот в этом, у очень многих специалистов присутствуют достаточно веские сомнения. После истории с "Кинжалом", который на самом деле оказался, скажем так "не совсем гуперзвуковым", за что, по сути и арестовали его разработчиков, вся "линейка" путинского новейшего "супер-оружия" (сюда следует добавить и " автономную ядерную торпеду "Посейдон", неудавшиеся испытания которой в Мурманской области, в свое время, наделали много шума и ряд других "фантастических наработок") в сфере "заявленных характеристик" оказалась достаточно подозрительной и достойной очень тщательной и тщательной проверки...

Читающий меня давно в ФБ может помнить, как я писал об аресте в 2018-м году ФСБ российских ученых Виктора Кудрявцева и Романа Ковалева (сотрудники главного института Роскосмоса "ЦНИИмаш"), которые как раз и занимались темой обтекания космических кораблей и спутников воздушной средой при старте или посадке. Их, кстати, обвиняли именно в передаче "на Запад" каких-то "секретных сведений" о применении новейших гиперзуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Кинжал" и "Авангард"...

Все это, конечно, вовсе не означает, что путинские вундерваффе, которые он "мультипликационным" способом демонстрировал "широким кругам западной общественности", действительно не соответствуют заявленным характеристикам... Но то, что с этими "разработками" что-то "не так", русскому военно-политическому руководству скрывать становится достаточно трудно. По крайней мере, за последние 5 лет... как минимум, 6 российских ученых, связанных в той или иной степени, именно с ними, оказались под следствием по статьям, связанным с "госизменой" именно за разглашение "секретных сведений" о них... И это, без учета, последнего "кинжального" Шкандаля...

Некоторые утверждают, что весь этот "оружейный прорыв", на который в последнее время ссылался бункерный карлик, как на "абсолютное оружие", на самом деле является одним большим блефом (похожим на тот, когда Хрущев возил на парадах на Красной площади ракеты с песком, вместо него боеголовок)... Так это, или нет... решать вам, но тот факт, что русское фе-се-бе... ну-у-у очень придирчиво следит за тем, чтобы ни одна информация о РЕАЛЬНОМ состоянии и характеристиках этой "новейшего оружия" не просочилась наружу... очевидно.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17077

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