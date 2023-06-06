Що стосується нічного обстрілу - Терехов

Ігор Терехов

"Що стосується нічного обстрілу. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту.

Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів.

В обох випадках, нащастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення.

Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська - все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися."

Джерело: https://t.me/now_kharkov/40226

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