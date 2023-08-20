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Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя
Окупанти самі задокументували злочин — "Маріупольський спротив".
Партизани дістали списки дітей, яких обліковували у моргах тимчасово окупованих Маріуполя, Мангуша та Новоазовська.
У документах в більшості з них причиною смерті вказані мінно-вибухові травми.
"Згідно списку окупантів — 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати 87.
Отримані дані дозволили веріфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим", — наголошує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Джерело: https://t.me/znua_live/108197