Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Окупанти самі задокументували злочин — "Маріупольський спротив".

Партизани дістали списки дітей, яких обліковували у моргах тимчасово окупованих Маріуполя, Мангуша та Новоазовська.

У документах в більшості з них причиною смерті вказані мінно-вибухові травми.

"Згідно списку окупантів — 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати 87.

Отримані дані дозволили веріфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим", — наголошує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Джерело: https://t.me/znua_live/108197

Новости портала «Весь Харьков»