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Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Окупанти самі задокументували злочин — "Маріупольський спротив".

Партизани дістали списки дітей, яких обліковували у моргах тимчасово окупованих Маріуполя, Мангуша та Новоазовська.

У документах в більшості з них причиною смерті вказані мінно-вибухові травми.

"Згідно списку окупантів — 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати 87.

Отримані дані дозволили веріфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим", — наголошує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Щонайменше 147 дітей загинули під час російських бомбардувань Маріуполя

Джерело: https://t.me/znua_live/108197

Новости портала «Весь Харьков»

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