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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп’янського району, під артилерійським вогнем минулої доби перебувало місто Куп’янськ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки знищені частково.

Попередньо, без постраждалих.

У селі Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. Піротехнічні підрозділи області за добу провели обстеження 6,6 га території, знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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