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Скинувши росіян з «вишок Бойка», ГУР збільшило простір для українських засобів у Чорному морі

Скинувши росіян з «вишок Бойка», ГУР збільшило простір для українських засобів у Чорному морі

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Один із головних кремлівських наративів залишається про «непереможність другої армії світу». На рівні «воєнкорів» інколи проскакують тези на кшталт «не все так добре». Але тренд офіційних рупорів російської пропаганди: «от тайги до британских морей красная армия всех сильней» залишається незмінним.

Насправді, із західними методами ведення війни росія ще, за великим рахунком, не стикалася. Бо і з українськими впоратися не може. 11 вересня стало відомо, що Україна повернула під контроль так звані «вишки Бойка» – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Військовий аналітик Ігаль Левін пояснює, чому повернення контролю над вишками важливе:

Окупанти використовували їх не стільки, як майданчики ЗРК для прикриття своїх бойових кораблів, а насамперед – як платформи для РЛС: сенсорів моніторингу, контролю та спостереження.

Викинувши росіян із цих вишок, ГУР позбавило їх багатьох можливостей контролю та розвідки.

Джерело: https://t.me/spravdi/33341

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