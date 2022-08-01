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Сьоднішнім днем датована перша письмова згадка про успішну бойову операцію українських козаків у 1492 році

Сьоднішнім днем датована перша письмова згадка про успішну бойову операцію українських козаків у 1492 році

Перші письмові згадки про козаків, що з'явилися на порогах Дніпра, припадають на кінець 15 ст. У 1492 році запорізькі козаки атакували турецьку військово-морську галеру під Тягинею (нині у Бериславському районі Херсонської області) і визволили українців, захоплених у полон і проданих у рабство.

Як писав професор Михайло Грушевський, це була перша в історії офіційна згадка про дії козаків на морі й офіційна згадка про запорізьких козаків узагалі.

Так - 1 серпня 1492 року відбувся похід запорізьких козаків в Дніпровський лиман під проводом князя Богдана Глинського, Чингізіда і нащадка Мамая. Це перша письмова згадка про Запорозьких козаків про те, як під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки взяли на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників. Не маючи протидії, хан Менґлі I Герай вимушений був вперше жалітися великому князю Литовському Олександру I на дії «черкас» з козацької ескадри.

Також достеменно відомо, найперші згадки про українське козацтво з`явилися в Західній Європі на рубежі XV-XVI ст. Одна з таких писемних згадок про козаків зустрічається в генуезькій хроніці за 1474 рік. За свідченням тогочасних літописців перші козацькі слободи розташовувались обіч сумновідомого татарського «Чорного шляху» вздовж річки Тясмин, що біля Чигирина, річки Ташлик, що біля Сміли, а також річок Конилка та Гірський Тікич неподалік Умані. Отож колиска тогочасного козацтва знаходилась на території сучасної Київської, Черкаської та Вінницької областей України.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4467

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