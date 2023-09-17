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США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк

США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк

США продолжают опускать железный занавес над российской финансовой системой, закрывая лазейки, через которые банки осуществляли операции с внешним миром.

В пятницу банк «Ак Барс», входивший, по данным ЦБ, в топ-25 по РФ по размеру активов, объявил о приостановке операций в иностранной валюте.

Казанский банк, включенный в новый пакет американских санкций, предупредил, что больше не будет осуществлять валютные переводы за рубеж для клиентов, а также прекратит обмен иностранных валют. Приостановка операций по конвертации коснется как долларов и евро, так и дирхамов ОАЭ, следует из сообщения банка.

«Ак Барс Банк», до войны принадлежавший правительству Татарстана и связанным с ним структурам, долгое время избегал попадания в черные списки западных стран и позволял россиянам проводить платежи за рубеж. Для этого использовались в том числе банки, расположенные в странах бывшего СССР, которые держали открытыми корсчета для «Ак Барса».

Банк также стал одним из ключевых расчетных центров России в Объединенных арабских эмиратах, которые стали хабом по обходу введенных против РФ санкций и куда, по оценкам Fortune, перебрались с деньгами до 30% состоятельных россиян.

«Ак Барс» начал операции в дирхамах ОАЭ в прошлом году, установив корреспондентские отношения с двумя местными банками: Mashreq Bank и Banque Misr. «Очень большое количество экспортеров перешли на дирхам как основное средство расчетов», — рассказывала в начале декабря управляющий директор по ВЭД «Ак Барс Банка» Наталья Шаламова.

Ранее США добились закрытия в ОАЭ «дочки» Сбербанка, а затем ввели санкции против МТС-Банка, который в 2022 году открыл филиал в Дубае и получил разрешение на работу от местного регулятора.

Джерело: nigroll.com

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