США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк

США продолжают опускать железный занавес над российской финансовой системой, закрывая лазейки, через которые банки осуществляли операции с внешним миром.

В пятницу банк «Ак Барс», входивший, по данным ЦБ, в топ-25 по РФ по размеру активов, объявил о приостановке операций в иностранной валюте.

Казанский банк, включенный в новый пакет американских санкций, предупредил, что больше не будет осуществлять валютные переводы за рубеж для клиентов, а также прекратит обмен иностранных валют. Приостановка операций по конвертации коснется как долларов и евро, так и дирхамов ОАЭ, следует из сообщения банка.

«Ак Барс Банк», до войны принадлежавший правительству Татарстана и связанным с ним структурам, долгое время избегал попадания в черные списки западных стран и позволял россиянам проводить платежи за рубеж. Для этого использовались в том числе банки, расположенные в странах бывшего СССР, которые держали открытыми корсчета для «Ак Барса».

Банк также стал одним из ключевых расчетных центров России в Объединенных арабских эмиратах, которые стали хабом по обходу введенных против РФ санкций и куда, по оценкам Fortune, перебрались с деньгами до 30% состоятельных россиян.

«Ак Барс» начал операции в дирхамах ОАЭ в прошлом году, установив корреспондентские отношения с двумя местными банками: Mashreq Bank и Banque Misr. «Очень большое количество экспортеров перешли на дирхам как основное средство расчетов», — рассказывала в начале декабря управляющий директор по ВЭД «Ак Барс Банка» Наталья Шаламова.

Ранее США добились закрытия в ОАЭ «дочки» Сбербанка, а затем ввели санкции против МТС-Банка, который в 2022 году открыл филиал в Дубае и получил разрешение на работу от местного регулятора.

Джерело: nigroll.com

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