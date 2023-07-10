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Трофейний «Солнцепек» влаштував фаєр-шоу на позиціях окупантів (ВІДЕО)

Трофейний «Солнцепек» влаштував фаєр-шоу на позиціях окупантів (ВІДЕО)

Бійці 67 окремої механізованої бригади «Вовки Да Вінчі» відпрацювали трофейною російською важкою вогнеметною системою залпового вогню «Солнцепек» по позиціях окупантів.

Відео опублікували у Telegram бригади.

Зазначається, що епізод стався декілька днів тому. На відео показано запуск боєприпасів із «Солнцепека» у бік ворога та подальше влучання по позиціях окупантів. «Вовки Да Вінчі» захопили вогнеметну систему минулого року під Києвом.

Джерело: https://t.me/spravdi/31318#

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