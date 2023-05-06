United24 за рік зібрала понад $325 млн для України

За ці кошти придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію, першу в Україні машину для розмінування. Крім цього були відбудовані 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині. Платформа також підштовхнула до створення «Армії дронів».

Під час продажу 100 000 браслетів з довоєнної партії металу «Азовсталі» вдалося зібрати майже 300 млн грн на посилення обороноздатності. Завдяки продажу лімітованій партії «Артемсолі» із шахт українського Соледара зібрали понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників.

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10440

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