В Бердянске детей пропускают в школу только после обыска

В школах временно захваченного Бердянска Запорожской области российские оккупанты обыскивают детей перед тем как впустить их в школу.

Об этом сообщает региональный Telegram-канал "Бердянск Сегодня" со ссылкой на сообщения горожан.

Отмечается, что, вероятно, россияне боятся даже детей, потому обыскивают их. В частности, чтобы попасть в учебное заведение, учащиеся должны показать содержимое рюкзака и пройти металлоискатель.

"И чем дальше, тем больше оккупационная школа пытается перехватить возможность влияния на ребенка у родителей. О большинстве нововведений в школах и темах так называемых классных часов никто родителей не предупреждает", — говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23385

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