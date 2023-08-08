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В Энергодаре оккупанты усиливают репрессии против местных жителей

В Энергодаре оккупанты усиливают репрессии против местных жителей

российские военные снова начали ходить по квартирам и проводить обыски у жителей Энергодара. Поведение оккупантов не изменилось.

Об этом сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

Оккупантам продолжают потребовать показать российский паспорт. При отсутствии документа начинают угрожать.

Жителям Энергодара устанавливают срок получения российского паспорта – неделю. В случае отказа пугают депортацией, на самом деле исчезновением человека.

Жителям оккупированного Энергодара следует соблюдать осторожность. При телефонном разговоре с родственниками, находящимися на подконтрольной Украине территории, особенно нужно быть осмотрительными.

На улицах города немало вражеских спецавтомобилей РЭБ, с помощью которых пеленгуют связь и пытаются контролировать энергодарцев.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21483

Новости портала «Весь Харьков»

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