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В Германии - обыски у ФК "Бавария". СМИ связывают их с делом Усманова

В Германии - обыски у ФК Бавария. СМИ связывают их с делом Усманова

Следователи федерального и земельного ведомств по уголовным делам провели обыски на "Альянц Арене" и в штаб-квартире футбольного клуба "Бавария" в Мюнхене, сообщила газета Bild. По ее данным, следственные действия связаны с делом в отношении Алишера Усманова.

Федеральная прокуратура Германии подозревает российского олигарха в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании средств. Bild указывает на связь Усманова и немецкого футбольного топ-менеджера, бывшего президента "Баварии" Ули Хёнеса. Они знакомы, поскольку оба часто бывали на Тегернзее, куда российский олигарх регулярно приезжал до марта 2022 года.

В Генпрокуратуре заявили, что представители футбольного клуба являются только свидетелями, а не обвиняемыми по делу. "Наше ведомство не ведет никаких расследований или финансовых разбирательств в отношении "Баварии", ответственных лиц или членов клуба", - заявил сотрудник Генпрокуратуры во Франкфурте-на-Майне. 

В ноябре 2022 года полиция Германии провела в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене обыски по делу Усманова. Следователей интересовали операции по счетам с 2018 по 2020 годы на сумму более 2 млн евро. В основном это снятие наличных денег и переводы значительных сумм между компаниями Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd. По версии прокуратуры, Усманов с помощью подставного лица пытался переместить активы и скрыть фактическое право собственности. Представитель Усманова тогда заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26906

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