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В Германии с 25-метровой глубины достали первый украинский автомобиль

В Германии с 25-метровой глубины достали первый украинский автомобиль

В районе Берлина Каульсдорф на дне озера Хаберманн обнаружили довольно интересный экспонат.

Сотрудники пожарной службы достали первый украинский легковой автомобиль — ЗАЗ-965, который пролежал на дне около 50 лет. Автомобиль находился на глубине 25 м и буквально зарос мидиями.

Как показано на видео, автомобиль, судя по всему, упал на крышу, из-за чего он просто сплющился. В операции по спасению ЗАЗ-965 участвовали аквалангисты, которые использовали специальные надувные подушки. Как машина сюда попала — пока достоверно неизвестно. За столько лет в воде кузов машины изрядно испортила ржавчина.

Машину просто вытащили канатом из воды с помощью фронтального погрузчика.

Восстановить найденный экземпляр, судя по его состоянию, не получится. Впрочем, не исключен вариант с его появлением в каком-то музее.
Источник:  Новости Ю

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Темы: авто

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