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В Харьковской области активизировались вражеские ДРГ

В Харьковской области активизировались вражеские ДРГ

В Харьковской области фиксируется активизация вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

«Перед Новым годом мы активно фиксировали попытку работы диверсионно-разведывательных групп по Харьковской области. Несколько раз врага выявляли и пограничники, и военнослужащие ВСУ. По ним сразу открывался огонь, после чего они сразу отходили на территорию России», — рассказал он.

#ДРГ #пограничники

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9406

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