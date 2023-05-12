В офісі президента ПАР невдоволені заявою посла США щодо постачання зброї росіянам

(https://zn.ua/ukr/war/-u-prezidenta-pivdennoji-afriki-zajavili-shcho-chekajut-vid-ssha-dokaziv-postachannja-zbroji-do-rosiji-.html)

Там чекають доказів від американської розвідки.

У канцелярії Сиріла Рамафоси висловили розчарування рішенням США заявити про передачу росії зброї з південноафриканських арсеналів і охарактеризували такі твердження як "голослівні". Там зазначили, що такі заяви підривають "дух співробітництва та партнерства" між країнами.

У ПАР розповіли, що хоча жодних доказів щодо завантаження зброї на російське судно Lady R США поки не надавали, уряд погодився провести незалежне розслідування.

У Рамафоси також додали, що тему Lady R порушували на останніх зустрічах між представниками ПАР та США і досягли згоди щодо подальшого розслідування і обміну доказами у справі.

"Розчаровує той факт, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання та дуже позитивні та конструктивні відносини між двома делегаціями", — зазначили в офісі президента ПАР.

Джерело: https://t.me/znua_live/92406

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