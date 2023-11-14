В россии готовят уголовную ответственность за уклонение от мобилизации

российские власти готовятся ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации и дополнить соответствующую статью Уголовного кодекса (328) двумя новыми составами преступления.

В частности, уголовная ответственность за неявку по призыву на срочную службу может быть распространена на уже уволенных в запас россиян, а также на тех, кто подстрекает к уклонению от мобилизации или помогает организовать подобное «преступление».

Такие инициативы были рассмотрены в ходе круглого стола «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени», который прошел в Совете Федерации 10 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Джерело: https://t.me/c/1059135528/61393

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