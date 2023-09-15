В Украине ликвидирован еще один командир полка вдв рф

На войне в Украине был ликвидирован командир 247-го десантно-штурмового полка армии рф Василий Попов. О его гибели впервые сообщили 10 сентября.

Информацию о ликвидации оккупанта подтвердило издание "Медиазона".

По данным издания, первым о смерти российского офицера сообщил Z-блогер Егор Гузенко. При этом он просто сказал, что погиб командир 247-го полка, без указания его имени.

Позже журналисты благодаря утечке из российских баз данных выяснили, что речь идет о Попове, которому на момент ликвидации было 38 лет. Известно, что он возглавил полк относительно недавно, потому что в августе был другой командир.

На войне в Украине погиб уже второй командир из 247 десантно-штурмового полка. 26 февраля 2022 года был ликвидирован полковник Константин Зизевский.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23553

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