Ізраїль взяв під контроль прикордонні ліванські селища Ярун і Марун-ель-Рас - і майже перше, чим зайнявся, це утилізував бульдозером пам'ятник ліквідованого 2020-го в аеропорті Багдада генерал-майора КВІР Касема Сулеймані (очолював підрозділ КВІР, відповідальний за екстериторіальні військові та підпільні операції; можливий засновник коаліції росія–Сирія–Іран–Ірак).

Символи - це дуже важливо. Тому росія негайно перейменовує окуповані населені пункти, зносить наші пам'ятники, розвішує аквафреш. Тому ФСБ вербує колабрантів не тільки для наведення ракетних ударів, але і для спалення військових автівок посеред міст, для спроб розвішування триколорних ганчірок, для лобіювання збереження назв вулиць всіляких Пушкіних-Жукових.

Важливість символів розуміє кожна держава, що претендує на статус сильної. І тільки в нас точаться мляві дискусії, чи Чайковскій імперець, чи ні, чи Висоцкій або Булгаков підлягають санації, чи хай стоїть, бо це "поза політикою", чи російську забороняти, чи "це просто мова".

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/29294

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