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Ватикан наразі не має конкретного плану

Ватикан наразі не має конкретного плану

Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війні, — кардинал Маттео Дзуппі по завершенні своїх поїздок до Києва та Москви, якого цитує Il Resto del Carlino.

"Немає ані мирного плану, ані посередництва. Є значне прагнення до того, щоб насильство припинилося", — заявив Дзуппі.

За його словами, Ватикан "цікавлять гуманітарне питання і захист життя невинних людей".

**Наприкінці червня Папа Римський Франциськ заявив, що війна в Україні "може бути безкінечною". Цьому передував візит його спецпосланця Маттео Дзуппі до Москви, де той зустрівся з одним із радників президента владіміра путіна Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви патріархом Кірілом (Гундяєвим). Ще раніше кардинал відвідував Київ.

Докладніше про те, що являв собою миротворчий план Папи Римського, — у статті Катерини Щоткіної "Мирний план Ватикану для України: Папа Франциск робить мостик" (https://zn.ua/ukr/war/mirnij-plan-vatikanu-dlja-ukrajini-papa-frantsisk-robit-mostik.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/100772

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