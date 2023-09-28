Ветерани дивізії «Галичина» не ототожнюють себе з нацистськими злочинцями

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Негативний політичний резонанс викликало публічне привітання спікером палати громад Канади Ентоні Рота 98-річного ветерана дивізії Ваффен СС «Галичина» Ярослава Гуньки, присутнього у канадському парламенті на зустрічі з президентом України Зеленським.

▶️ Вчинок Ентоні Рота не мав на меті провокацію проти України чи Канади.

▶️ Ветерани дивізії «Галичина», які проживають у Канаді багато років та активні у середовищі української діаспори та в суспільному житті Канади, ще у середині 1980-х пройшли перевірку урядової Комісії із розслідування у справах воєнних злочинців («комісії Дешена»). І серед них не було виявлено нацистських злочинців.

▶️ Ветеранське середовище дивізії «Галичина» у жодній країні не сповідує нацистських чи неонацистських поглядів, а позиціонує себе як учасників національно-визвольного руху України.

▶️ Участь українців у війні на боці нацистської Німеччини – це історична трагедія, причина якої була в тому, що Україна не мала власної держави під час Другої світової війни. Нині українці воюють, аби більше ніколи не опинитися у стані бездержавності.

Джерело: https://t.me/spravdi/33641

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