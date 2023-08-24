«Власти» оккупированных территорий не смогли найти студентов в свои псевдовузы

Оккупационные администрации временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые вузы, сообщили в Центре национального сопротивления.

Им пришлось отменить вступительные экзамены, сделать обучение бесплатным и пообещать другие «пряники». Однако даже такая "мотивация" не помогла и вузы получили заполненность в 40-50% от количества учебных мест.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22409

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