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Войска минобороны рф обстреляли колонны «вагнеровцев», когда те выходили из Бахмута

Войска минобороны рф обстреляли колонны «вагнеровцев», когда те выходили из Бахмута

Главарь ЧВК - террорист Пригожин, показал рапорт своих бойцов и видео, где они разминировали мины, которые заложили регулярные войска РФ, чтобы подорвать колонны «вагнеровцев».

Спустя несколько часов зэки из «Вагнера» уже взяли в плен, как утверждается на видео, подполковника армии РФ. Он якобы обстрелял автомобиль «вагнеровцев» из-за личной неприязни во время отхода из Бахмута. 

На России чем дальше, тем интереснее! Что там у них происходит?

Джерело: https://t.me/u_now/99627

"Вагнеровцы" взяли в плен подполковника российской армии, который обстрелял их автомобиль во время отхода из Бахмута, — пресс-служба Пригожина

Мало того, в БНР хотят впрячься вагнеровцы и кадыровцы. Обе из сторон заявляют о том, что ВС РФ ни на что не способны, а они имеют опыт работы с террористами. 

Ситуация интересная. Вагнер начинает брать в плен военные чины РФ. В этом случае непонятно, с кем будут проводиться переговоры по обмену пленными, ведь, по-сути, ЧВК и есть часть той же силовой системы, что и ВС РФ (хоть и с некоторыми отклонениями).

Также глубоко поддержу введение в БНР всех возможных сил, включая отряд боевых попов и шаманов. Можно закинуть в БНР и Медведева.

Во время заварушки, пока вагнеровцы будут стрелять по многоэтажкам, а чеченцы - массово насиловать женщин, детей и бегающий по огороду скот, изредка пенетрируя (с дисциплинарными целями) в военных; попы - ругаться с шаманами о религии и избивать друг друга крестами и хоругвями, добровольцы вполне могут "смыться" с толпой пленных.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7905

Новости портала «Весь Харьков»

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