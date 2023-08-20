Ворог запустив чергову ІПСО у соцмережах: цього разу розпалюють ненависть до мешканців Львівщини

Центр стратегічних комунікацій зафіксував спробу росіян посварити українців між собою.

У соцмережі TikTok набирає популярності хештег «Фортеця Львів», під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту Антитіла «Фортеця Бахмут».

У цих відео львівян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У деяких саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту. У деяких – висміюються високі ціни на оренду квартир.

Як правило, відео публікують або на порожніх акаунтах, або на сторінках, де уже є багато роликів зі «зрадою».

Таким примітивним чином росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного.

Важливо памʼятати: ворог у нас один, і це – рф. А абсолютно безпечних місць в Україні немає і не буде, поки ми не проженемо російські війська зі своїх земель.

Раніше Центр стратегічних комунікацій фіксував схоже вороже ІПСО на Одещині: після атак по інфраструктурі та зникнення світла росіяни запускали в регіоні меседж про те, що «у Києві та Львові світло є, тому що влада любить ці міста більше».

Також для одеситів росіяни придумали дезінформацію, про «чорних трансплантологів», які відправляють органи вбитих одеситів у Львів, а після щоденних ракетних обстрілів в Одесі, в липні запускався меседж: «Київ ППО - закрили, а про Одесу - забули».

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