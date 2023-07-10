Источники сообщают о том, что точкой украинского наступления считается август-сентябрь. Они согласны с логикой "пяти недель на подготовку". (https://t.me/cynic2020/7958)

При этом источники говорят о том, что ВСУ будет развивать успех лавинообразно.

Военные эксперты с насмешкой относятся к недавним статьям в западной прессе, где территориальные приобретения Украины названы "небольшими", из-за чего авторы экстраполировали динамику подготовительного этапа на всё наступление и привели сумасшедшую цифру в несколько десятилетий боевых действий.

"Идиоты. ВСУ будут продвигаться волнами. Сначала будут неделями взламывать оборону противника, действуя дистанционно, со средней интенсивностью боевых действий, реализуя ограниченные штурмы, вносящие фактор сумятицы во вражеские войска, и только потом, когда оборона будет взломана, а ключи к сердцу врага будут у украинских военных, ВСУ нанесут глобальный удар, который за короткий срок приведет к сотням освобождённых километров территории по всему фронту. Можно сравнить механизм работы ВСУ с вскрытием бронированной двери. Да, сложно взломать замок; сложно подобрать нужную отмычку; дорого пробовать, отходить, пробовать снова, взламывая все защитные механизмы. Но как только дверь окажется открытой, территория окажется полностью беззащитной. У ВСУ не будет проблем с россиянами, которые оккупировали "квартиру", - те разбегутся, оставляя автоматы в шкафах и под кроватью. У ВСУ могут возникнуть проблемы исключительно с дверью, и именно этой задачей украинцы сейчас и занимаются - взламывают двери, ищут ключи к российским линиям обороны, а затем - как только замок поддастся - вся площадь, защищаемая дверью, будет освобождена".

При этом источники отмечают, что у ВСУ "нет права на ошибку".

"Нельзя писать, что ВСУ некачественно проводят наступление. И тем более нельзя писать о неудаче в нем. У Украины не будет возможности пополнить ресурсы, если что-то пойдет не так. Фактически, Украина получит следующее "окно возможностей" только весной - для повторного массового удара необходимо минимум 7-8 месяцев. Не меньше. Так что все должны понимать ставку этого наступления: больше полугода войны. И это на фоне того, что Запад, уходя в зимний период, всегда действует более аккуратно, так что вероятная цифра "провала" - это год. Целый год войны.

А вот как будет: ВСУ взломает оборону, прорвется до предела. Получит летательные аппараты - не обязательно только F - там есть договоренности и по вертолетам, и по разработкам из Восточной Европы - и прорвет финальную "площадь". Факт в том, что россияне будут откинуты существенно.

Но не это самое главное.

Самое главное - то, что обороняться россияне после этого вряд ли смогут. Путин войдёт в 2024 - в свой "электоральный год" - с тем же, с чем вошёл в войну в 2022, но уже без "консолидированной элиты". Война вероятно закончится под занавес 2024. Так многие говорят, но не пишут причины. Война на истощение может длиться десятилетие: нужны альтернативные источники давления. Интенсивность войны будет снижаться по банальной причине - у Кремля не будет ресурсов поддерживать высокую интенсивность фронта слишком долго.

И в то же время у Украины нет 10 лет на войну. Украине необходимо побеждать в 2024. Ломать оборону, двигаться максимально вперёд, втягиваться в переговорный трек, пользоваться этими переговорами, резко начинать атаку, формируя ось абсолютной силы, и приходить к "пакту о капитуляции" с российской стороны".

Так, подытоживают источники, "наступление будет проходить не только в несколько фаз, но ещё и в несколько волн".

"Западу примерно понятен потенциал РФ: начинать большие операции наступательного или защитного характера Кремль не сумеет в течение ~18 месяцев.

Все, что Москва могла, - она сделала: выстроила систему обороны, потратила на неё все ресурсы; использовала все запасы ракет, что у неё были и теперь живёт на "военных рельсах", не имея возможности накопить ресурсы для больших задач стратегического характера.

Так что ситуация - all-in с двух сторон, но есть нюанс - на стороне ВСУ - весь мир, поэтому Украина будет адаптироваться параллельно наступлению, а РФ - нет".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7975

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