ВСУ нанесли удар по вражескому самолету в Черном море

23 августа в территориальных водах Украины у острова Змеиный украинские боевые катера столкнулись с российским военным самолетом.

Оккупанты планировали выпустить ракету в сторону военных судов ВСУ и получили ответ.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера, украинская ракета повредила российский борт. После этого он вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22406

Новости портала «Весь Харьков»