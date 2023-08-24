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ВСУ нанесли удар по вражескому самолету в Черном море
23 августа в территориальных водах Украины у острова Змеиный украинские боевые катера столкнулись с российским военным самолетом.
Оккупанты планировали выпустить ракету в сторону военных судов ВСУ и получили ответ.
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера, украинская ракета повредила российский борт. После этого он вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/22406