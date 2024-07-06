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У Генасамблеї ООН поставили під сумнів законність членства рф у Радбезі та ГА Організації
В інтерв’ю "Укрінформу" чинний голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс визнав, що не бачив жодного документу, який підтверджував би, що росія є легітимним членом і законно замінила СРСР.
"Мені невідомо про існування будь-якого документа. Це мало статися приблизно в період розпаду СРСР у 1990-1991 роках.
Але ні, я ще не бачив жодного документа. І я не знаю, чи такий документ існує", — сказав він.
Джерело: https://t.me/znua_live/156061