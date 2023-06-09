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У Каховському водосховищі рівень води вже майже досяг критичної позначки

У Каховському водосховищі рівень води вже майже досяг критичної позначки

Наразі він становить 12,83 метра і коли сягне відмітки у 12,70 метра - водозабору вище станції не буде.

В "Укргідроенерго" вже розробляють проєкт термінового будівництва "перемички" у верхній частині водойми. Це дозволить перекрити місце, де була зруйнована станція.

"Це вимагатиме двох місяців по часу. Наразі розроблюються проєктні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни. Після деокупації будемо готові одразу робити "перемичку", - наголошують в компанії.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13238

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