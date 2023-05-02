Сегодня 09:25
Просмотров: 82
У Нідерландах поліція затримала водія, який мав українські права на ім'я Бориса Джонсона
(https://nos.nl/artikel/2473396-politie-houdt-man-aan-met-vervalst-oekraiens-rijbewijs-van-boris-johnson)
Окрім імені у посвідченні збігаються фото, дата та місце народження британського експрем’єра, а дійсне воно аж до 3000 року. Чоловік, у якого вилучили права, був у нетверезому стані.
У твіттері користувачі пишуть, що подібні "посвідчення" на ім'я відомих людей придбати можна у сувенірних крамничках в Україні.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/31257