У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат “АС-36”.

Модернізація апарата відбувалось у санкт-петербурзі на потужностях “канонерського судноремонтного заводу” з 2017 року.

Носієм “АС-36” став рятувальний корабель північного флоту рф “міхаіл рудніцкій”.

У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж “рудніцкого” не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та “АС-36”.

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту “АС-36”.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»