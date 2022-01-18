У Пекіні зачинили офісну будівлю зі співробітниками через виявлений у жінки «омікрон»

У столиці Китаю Пекіні влада заблокувала офісну будівлю разом зі співробітниками в ній після того, як у однієї із жінок, які там працюють, був виявлений штам COVID-19 «омікрон», повідомляє CNN.

За даними видання, через вхід до приміщення, яке ретельно охороняється, доставили коробки з подушками і постільною білизною. Можливо, з будівлі людей не випускатимуть кілька днів, оскільки Пекін намагається запобігти поширенню «омікрону» перед Олімпійськими іграми, припускає видання.

Влада Пекіна минулого тижня перейшла в режим підвищеної готовності, оскільки у великому портовому місті Тяньцзіні був зафіксований спалах «омікрону». Це місто розташоване всього за 30 хвилин їзди високошвидкісною залізницею.

Жінка, у якої виявили «омікрон», не контактувала з іншими хворими і не залишала столицю протягом останніх 14 днів, що викликає побоювання і може вказувати на те, що «омікрон» уже поширився в китайській столиці, пише CNN з посиланням на офіційні дані.

У Китаї перед Олімпіадою діє політика «нульової терпимості» до COVID-19, яка передбачає запровадження суворих обмежень для нерозповсюдження вірусу. Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.

Источник: radiosvoboda.org

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