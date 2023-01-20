У Польщі критикують Австрію за заклики послабити санкції проти РФ

В уряді Польщі назвали великою помилкою будь-які спроби заплющити очі на російські злочини під прикриттям звичного функціонування економічних відносин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, таким чином речник польського уряду Пьотр Мюллер відреагував на заяви глави МЗС Австрії Александра Шалленберга про потребу пом’якшити санкції проти РФ.

"Польща дотримується своєї позиції у питанні санкцій проти Росії", - сказав Мюллер.

За його словами, тільки послідовна політика у цій сфері може призвести до зміни Москвою своєї лінії поведінки.

"Кожна спроба заплющити очі на російські злочини під прикриттям повернення до нормального функціонування економічних відносин є величезною помилкою", - заявив речник уряду Польщі.

Він нагадав, що саме така політика в енергетичній сфері призвела до війни.

Раніше під час зустрічі з главою МЗС Франції Александр Шалленберг закликав серед іншого послабити європейські обмеження щодо Москви. Він також розкритикував Польщу за те, що та у грудні не пустила російського міністра Лаврова на зустріч ОБСЄ.

Крім того, Шалленберг заявив, що Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

"Заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців", - відреагував на це речник МЗС України Олег Ніколенко.

Джерело: eurointegration.com.ua

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