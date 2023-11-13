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У суботу ввечері у Мелітополі, який з весни 2022 року контролюють російські військові, стався потужний вибух

У суботу ввечері у Мелітополі, який з весни 2022 року контролюють російські військові, стався потужний вибух

Це підтвердила російська та українська сторона.

Головне управління розвідки міноборони України твердить, що загинуло троє російських офіцерів.

За даними ГУР, вибух стався у захопленій росіянами будівлі "Нової пошти", де розміщений штаб російських військових. Це сталося під час засідання штабу.

ВВС не може оперативно підтвердити цю інформацію.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19905

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