Україна позбавила акредитації посла Ірану

«Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння росії для його подальшого використання проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України», — повідомили в МЗС.

У МЗС також заявили, що посла Ірану в Україні позбавлять акредитації, а кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у Києві значно скоротять.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/80990

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