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Yle: фінські прикордонники застосували газ проти групи людей на кордоні з Росією

Yle: фінські прикордонники застосували газ проти групи людей на кордоні з Росією

«Була група росіян та мігрантів з інших країн, яка не підкорялася наказам і словам прикордонника. Щоб взяти ситуацію під контроль, довелося застосувати максимально м'який засіб, яким стало розпорошення газу» - заявив заступник голови прикордонної служби Фінляндії Самулі Муртонен.

Зазначається, що група з 30 осіб прибула на кордон із Росією ввечері в п'ятницю пішки та велосипедами. Вони спробували перетнути кордон, один навіть мав намір проскочити повз прикордонника. Самулі Муртонен додав, що потерпілого оглянули медики та надали йому першу допомогу.

Фіни ще не забули досвід своїх дідів, що до тих, хто приходить з росії, треба застосовувати одразу максимально жорсткий засіб? Всі інші для них - це як дозвіл для подальшого бикування.

Також нагадаю старе фінське прислівʼя: єдине гарне, що зʼявляється зі сходу - то Сонце.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/18311

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