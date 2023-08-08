За час повномасштабного вторгнення росія повністю зруйнувала чи пошкодила 763 об’єкти культурної спадщини України — Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними відомства, 105 об’єктів мали національне значення, 595 охоронялися на місцевому рівні, а 63 були щойно виявлені. За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 23 пам’ятки, частково пошкодили 625 пам’ятки, ступінь пошкодження ще 115 об’єктів залишається невідомим.

Найбільше пошкоджених пам'яток культурної спадщини зафіксовано у Харківській (207), Донецькій (100), Херсонській (76), Київській (69) та Одеській областях (69).

Джерело: https://t.me/znua_live/106357

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