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За час повномасштабного вторгнення росія повністю зруйнувала чи пошкодила 763 об’єкти культурної спадщини України

За час повномасштабного вторгнення росія повністю зруйнувала чи пошкодила 763 об’єкти культурної спадщини України

За час повномасштабного вторгнення росія повністю зруйнувала чи пошкодила 763 об’єкти культурної спадщини України — Міністерство культури та інформаційної політики.

За даними відомства, 105 об’єктів мали національне значення, 595 охоронялися на місцевому рівні, а 63 були щойно виявлені. За час повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували 23 пам’ятки, частково пошкодили 625 пам’ятки, ступінь пошкодження ще 115 об’єктів залишається невідомим.

Найбільше пошкоджених пам'яток культурної спадщини зафіксовано у Харківській (207), Донецькій (100), Херсонській (76), Київській (69) та Одеській областях (69).

Джерело: https://t.me/znua_live/106357

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